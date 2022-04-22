ЕС готовит новый пакет санкций, который впервые затронет нефть из России

Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico. Журналистам об этом рассказали четыре несвязанных между собой дипломата. Кроме того, от SWIFT могут отключить еще одну часть банков.

"По мере того как война в Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от прибыльного энергетического сектора России, особенно от экспорта нефти и газа", – отмечает издание.

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Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить Сбербанк. Это крупнейший государственный банк РФ. Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

"Что касается нефти, то неясно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта из России в будущем. Поскольку доходы от нефти и газа составляют важнейший источник финансирования российской военной машины, санкции в отношении энергетики рассматриваются как жизненно важный следующий шаг в ответ ЕС на вторжение", – добавляет издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары у России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.