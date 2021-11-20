В Украину прибыла первая партия угля из США для Центрэнерго

В субботу, 20 ноября, в Украину доставили партию угля из Соединенных Штатов Америки и Колумбии для нужд государственных тепловых электростанций ПАО "Центрэнерго". Пока речь идет о первой из семи законтрактованных поставок, объем которой 60,5 тысячи тонн.

Ее осуществило судно класса "Панамакс", которое причалило в порт "Южный", сообщает пресс-служба ДТЭК. Премьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что страна договорилась о такой помощи из США из-за перекрытых Россией поставок.

"Несмотря на сверхсложные условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону. И не впервые поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы. В октябре экстренно отгрузили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" около 50 тыс. т собственного угля. Это было сделано для недопущения их остановки. Помогаем и максимальными мощностями наших ТЭС", – отчитался генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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Отмечается, что на сегодняшний день существуют договоренности с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем. Из них пять из США и две из Колумбии. Объем каждой составляет 40-75 тыс. тонн. А суммарный всех этих поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, – почти 470 тыс. тонн.

Специалисты надеются, что все судовые партии в Украину прибудут к январю 2022 года. Следующая ожидается в конце ноября, четыре в декабре этого года и последняя уже в январе следующего.

В ДТЭК отметили, что помимо этих поставок, компания импортирует энергетический уголь из Польши – совокупно 340 тысяч тонн, а также Казахстана.

Денис Шмигаль в интервью "Радио Свобода" уточнил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль. По его словам, деньги для этого есть.

"Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом, есть данные, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни", – рассказал он.

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