В Украину попала опасная для здоровья курятина из Польши

В Украину из Польши завезли опасный для здоровья человека продукт. В куриных четвертях была обнаружена сальмонелла.

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Об этом рассказали в Ивано-Франковском районном управлении ГУ Госпродпотребслужбы. Оповещение об опасном продукте поступило через систему RASFF.

Речь идет о бактерии Salmonella enterica ser. Enteritidis. При проверке продукции сальмонеллу обнаружили в двух из пяти образцов.

Отмечается, что производитель продукции – Cedrob S.A. Трейдер – AMP Logistyka Sp. z o.o., а получатель – ООО "Визия Трейд" в Черкассах. В ведомстве предупредили реализаторов товаров, что в случае обнаружения опасной курятины им следует сообщить в соответствующие органы.

Большинство сальмонелл, включая упомянутый вид, патогенны как для человека, так и для животных и птиц. Бактерии являются возбудителями сальмонеллеза. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Для болезни обычно характерны повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота.

При этом в соцсетях распространяются манипуляции, то опасная курятина из Польши якобы была завезена в Украину умышленно. Как выяснили аналитики проекта VoxCheck, это утверждение не соответствует действительности.

Выяснилось, что польская компания выступала лишь посредником между компаниями из Египта и Украины. Об умышленной попытке отравления вообще речь не идет, поскольку в целом египетский производитель поставлял мясо также в Латвию, Анголу, Экваториальную Гвинею, Либерию и Коморские острова. Все страны-получатели получили уведомление с просьбой вывести полученный товар с рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в магазинах часто попадаются фальсификаты и некачественные товары. Чтобы не купить такой, нужно прежде всего обращать внимание, как выглядит не только продукция, но и прилавок, а также обязательно просматривать сроки хранения и состав продукта.

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