В Украину планирует зайти российская сеть BORK: названа дата открытия первого бутика

В Украине в декабре 2021 года появится первый магазин российской компании BORK, которая производит бытовую технику премиум-сегмента. Он будет находится в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Как говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании UTG, российский бренд также планирует запустить на территории нашей страны онлайн-магазин, а также открыть еще несколько офлайн представительств.

Открытие бутика в столице запланировано на 5 декабря. Он будет расположен на первом этаже торгового центра и займет площадь в 250 метров. К слову, сайт украинского интернет-магазина уже работает.

Что известно о компании

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Бренд BORK был зарегистрирован в Германии в 2021 году, инвестором и инициатором создания ТМ выступила компания из Российской Федерации "Технопарк". BORK был призван производить технику для дома премиального класса.

Компания привлекает для создания своих продуктов международных дизайнеров из Японии, Кореи, Швейцарии и других стран.

На сайте украинского онлайн-магазина BORK цены на чайники стартуют от 3200 гривен, на пылесосы – от 9 до 23 тысяч гривен, на вентиляторы – от 6400, а на обогреватели – от 4 до 7 тысяч гривен. Мультиварку можно приобрести за сумму от 15 до 32 тысяч гривен, а угольный гриль за 115 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле 2021 года Украине запретили деятельность российского сайта по продажам товаров Wildberries. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против основательницы этого крупного ритейла.

Wildberries торговал военной формой российской армии, а ранее еще и продавал символику страны-агрессора, футболки с изображением "вежливых людей" и главы РФ Владимира Путина.

Также СНБО ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.