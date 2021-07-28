Футболки с Путиным и "Крым наш": стало известно о новых скандалах с запрещенным в Украине Wildberries

В Украине запретили деятельность российского сайта по продажам товаров Wildberries. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против основательницы этого крупного ритейла – россиянки Татьяны Бакальчук. Wildberries торговал военной формой российской армии, а ранее еще и продавал символику страны-агрессора, футболки с изображением "вежливых людей" и главы РФ Владимира Путина.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Крупная российская платформа Wildberries не очень известна на просторах Украины, ведь на наш рынок вышла примерно год назад. Хотя уже через несколько месяцев возник первый скандал.

В перечне товаров онлайн-магазина появились футболки с изображением Путина, символикой России, надписями "Крым наш" и "вежливые люди". Именно последние являются олицетворением российских оккупантов, захватывающих украинский полуостров.

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Кроме того, через этот сайт продают пропагандистскую российскую литературу.

Конечно, позже эти товары стали недоступными для жителей Украины, но продажа на территории РФ и странах бывшего Советского Союза продолжает осуществляться. Через некоторое время на сайте обнаружили российскую военную форму и атрибутику. Это и стало причиной запрета работы Wildberries в Украине.

Однако пока украинская часть Wildberries доступна для отечественных покупателей. Цены тут указаны в гривнях и даже все тексты подаются на украинском языке.

Доставка товара осуществляется компанией Meest за 56 грн. Правда, при стоимости вещей выше 100 евро придется платить дополнительно за растаможку. Поэтому доступными и низкими цены в этом онлайн-магазине назвать нельзя.

В России эта платформа также попадала в различные неприятные истории. Например, покупатели товаров жалуются, что там торгуют подделками.

Так, крема и парфюмы известных мировых брендов продают с пометкой "не оригинал". Фактически, подделка. Недавно на сайте pikabu.ru покупатели делились такими историями.

Например, продавали крем и сыворотку для лица компании Guerlain "не оригинал", крем для лица и зоны вокруг глаз компании Lancome также не оригинального производства.

Ранее эту же российскую платформу ловили на торговле поддельной спортивной обувью. Мужчина заказал женские кроссовки марки New Belance, а получил непонятную обувь не с фирменной буквой "N", а с русской "И".

Также российские покупатели жаловались на "не оригинальные" товары фирм Adidas, Puma, Nike, Ray Ban.

Бывшие работники Wildberries ранее рассказывали, как там нарушаются их права. Некая Алена описала ситуацию, как ее пытались уволить после семи лет работы в этом магазине. Поскольку добровольно писать заявление она не согласилась, ее понизили в должности и урезали зарплату.

Другие работники рассказывают о штрафах по различным поводам, о неуважительном отношении начальства к людям, хамстве охранников, которые каждого подозревают в воровстве, а также недоплатах.

"Работал на нескольких складах, сортировка, грузчик, ответственный за отгрузку. Зарплату платят стабильно, но ты не знаешь, сколько получишь! Постоянные недоплаты, и ты ничего не можешь сделать, к руководству подходишь, также ничего решить не могут! Постоянные штрафы! Вещи стабильно пропадают, а штрафы падают на сотрудников! Зарплаты режут с каждым месяцем, полный бардак на складе из-за нехватки людей! Обеды платные", – описывает бывший сотрудник из Москвы.

"Они закрыли отдел кадров на карантин, а сам склад с большим количеством людей работает дальше. Вот и сами подумайте, как они относятся к рабочим на складе. Ужасная атмосфера, ужасное отношение руководства, не платят, сколько обещали, трудовой договор на руки не дают, зарплату платят как хотят, работаешь только на штрафы", – жалуется бывший кладовщик.

В самой компании ситуацию с запретом работы в Украине пока что не комментируют. OBOZREVATEL продолжает следить за развитием этой истории.