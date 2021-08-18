В Украину зашла российская сеть супермаркетов: почему нельзя запретить и что известно о владельцах

В Украине заработала новая российская торговая сеть Mere. Ее бенефициар хоть и зарегистрирован в Минске, но конечным владельцем является учредитель российской сети супермаркетов "Светофор". Эксперты рынка говорят, что если СНБО не найдет каких-то оснований для санкций против сети, то закрыть ее никто не будет иметь права.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине заработала сеть дискаунтеров Mere, собственниками которой являются владельцы российской сети супермаркетов "Светофор" Сергей и Андрей Шнайдеры. Пока что они открыли магазины в Никополе и Павлограде, но планируют запустить еще 40 по всей Украине.

Разумеется, это вызвало волну возмущения в социальных сетях. Многие украинцы недовольны появлением в стране бизнеса из страны-агрессора и требуют срочно закрыть Mere.

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Однако, как говорят эксперты, законных оснований запретить работу этой российской сети практически нет. "Если на эту конкретную компанию не наложены санкции СНБО, то никаких оснований запретить им работать у нас нет. Если они не представлены в Крыму, не финансируют терроризм, то что мы можем им предъявить?" – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он напоминает, что Украина ведет бизнес с Российской Федерацией. Например, 75% топлива (бензин и дизтопливо) у нас российские и белорусские. Мы также покупаем российский уголь. "До сих пор объем торговли с Россией у нас составляет 4 млрд долларов в год", – рассказывает Пендзин.

Кроме этого, в Украине есть российский капитал – работают несколько банков, чьими владельцами являются россияне.

"Я надеюсь, что СНБО в ближайшее время рассмотрит этот вопрос и, возможно, примет какие-то санкции в отношении этой сети. Если нет, то они будут работать", – говорит Пендзин.

Мнение Пендзина поддерживает и директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Если они не под санкциями, не присутствуют на оккупированной территории, не финансируют терроризм, то кто им может запретить? Нужно посмотреть еще какими товарами они будут торговать тут. Будут ли там присутствовать товары, которые подпадают под санкции? Но, скорее всего, процентов 80 там будет украинских товаров, также европейских и других стран. Потому что российская продукция у нас не пользуется спросом из-за вкусовых качеств и из-за требований к безопасности – в РФ они слишком размыты", – говорит он.

В РФ сеть магазинов "Светофор" рассчитана на бедного покупателя, хотя там утверждают, что к ним часто за товарами приходят и покупатели среднего класса. Внешне магазины больше похожи на склады, где есть кассы. Нередко они располагаются в промышленных зонах.

Тут экономят на сотрудниках, продавцов в залах очень мало. Продукция может стоить дешевле, но продается часто в нестандартной упаковке. К тому же тут можно встретить продукцию с уже истекающим сроком годности.

"Светофоры" в РФ попадали и в скандалы. Так, в разных городах в этих магазинах попробовали ввести минимальный чек. Например, 300 или 500 руб. Покупателям, которые брали товар на меньшую сумму, его просто не отпускали.

Магазины штрафовали, составляли протоколы, но они упорно продолжали свою практику.

Также в сети есть жалобы покупателей на "Светофоры". Обычно они связаны с обманом покупателя, грубостью персонала и плохим качеством продуктов.