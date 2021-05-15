В Украине вступил в силу новый закон для "евроблях": каких машин не коснется

В Украине 15 мая вступил в силу новый закон о льготной растаможке евроблях. На льготное оформление дали фактически 150 дней, вместо обещанных 180. Кроме того, особые правила не коснутся машин, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, произведены в России или ввозятся с временно оккупированных территорий.

Документы уже опубликовали в газете "Голос Украины". На процедуру упрощенного таможенного оформления евроблях отводится 180 календарных дней с момента вступления в силу законов, а не вступления в действие. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

В разговоре с UBR.ua юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк обращает внимание на законодательный парадокс со сроками.

"У меня только два варианта: либо в "Голосе Украины" ошиблись (что менее вероятно), либо хотят ввести евробляхеров в заблуждение, забрав у них целый месяц. Если следовать тексту, 180 дней действительно начинаются именно с 15 мая. Иными словами, на 15 июня у владельцев таких авто останется уже 150 дней", – отмечает он.

По словам Марусяка, этот дисбаланс в украинских законах между "вступлением в силу" и "введением в действие" – настоящая проблема. Появляется период, когда закон как бы есть, но его нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлено на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.