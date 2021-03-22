Украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлено на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.

Об этом в Telegram-канале написал таможенный брокер и адвокат Иван Казачук. "Снять с учета автомобиль за границей без разрешения владельца этого автомобиля юридически невозможно...То, что всем, кто ездит на "евробляхах", нужно искать людей, кому эти "бляхи" юридически принадлежат – это аксиома. Это не ваше имущество, юридически. И чтобы оно стало вашим, нужно контактировать с владельцем", – написал Казачук.

Собственником автомобиля до последнего момента остается фирма, на которую она оформлена. Если человек, который купил этот автомобиль, получил всего лишь доверенность и после какого-то периода захочет оформить машину на себя, ему придется искать реального собственника и оформлять документы.

"Евробляха" это не ваша собственность, не ваш автомобиль. Юридически, тот же директор литовской фирмы может у вас его забрать, и вы ему ничего не докажете. Обидно... но такой вот юридический статус "евробляхи". И государство Украина здесь ничего не сделает. Это частная собственность иностранных лиц – физических и юридических лиц. И как я раньше говорил, право частной собственности незыблемо", – отметил адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.