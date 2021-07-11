В Украине провели масштабные проверки на АЗС сети Glusco. Фото

София Закревская
София Закревская
Рынки и компании
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В Украине провели масштабные проверки на АЗС сети Glusco. Фото

В 15 регионах Украины одновременно состоялись следственные действия на 106 автозаправочных станциях сети Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Правоохранители установили, что АЗС на данный момент не работают.

Они зафиксировали, что доступ к заправочным колонкам ограничен. Об этом сказано в сообщении на странице Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Facebook (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco.

Проверку проводили сотрудники ГФС и Службы безопасности Украины (СБУ). Мероприятия проходили при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины ОГПУ).

Видео дня

В пресс-службе ГФС Украины добавили, что досудебное расследование по делу сети Glusco продолжается. В случае, если будут зафиксированы "любые неправомерные действия со стороны нарушителей", в ведомстве пообещали должным образом на них отреагировать.

Нарушений не зафиксировано.
Проверки прошли в 15 регионах.
АЗС не работают.

Напомним, ранее стало известно, что сеть автозаправочных станций Glusco в понедельник, 5 июля, якобы возобновила реализацию нефтепродуктов. Это случилось после 115-дневного перерыва.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

  • 11 марта Служба безопасности и Государственная налоговая служба провели обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

  • Государственная фискальная служба Украины в рамках дела сети АЗС Glusco наложила арест на корпоративные права группы компаний, что завозили нефтепродукты из России. Общая сумма арестованных активов превышает 700 млн грн.

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныГосударственная фискальная служба УкраиныСлужба безопасности УкраиныGluscoВиктор Медведчук