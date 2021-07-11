В Украине провели масштабные проверки на АЗС сети Glusco. Фото

В 15 регионах Украины одновременно состоялись следственные действия на 106 автозаправочных станциях сети Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Правоохранители установили, что АЗС на данный момент не работают.

Они зафиксировали, что доступ к заправочным колонкам ограничен. Об этом сказано в сообщении на странице Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Facebook (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Проверку проводили сотрудники ГФС и Службы безопасности Украины (СБУ). Мероприятия проходили при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины ОГПУ).

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В пресс-службе ГФС Украины добавили, что досудебное расследование по делу сети Glusco продолжается. В случае, если будут зафиксированы "любые неправомерные действия со стороны нарушителей", в ведомстве пообещали должным образом на них отреагировать.

Напомним, ранее стало известно, что сеть автозаправочных станций Glusco в понедельник, 5 июля, якобы возобновила реализацию нефтепродуктов. Это случилось после 115-дневного перерыва.

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