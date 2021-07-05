Сеть АЗС Glusco возобновила работу после 115-дневного перерыва

Сеть автозаправочных станций Glusco в понедельник, 5 июля, возобновила реализацию нефтепродуктов. Это произошло после 115-дневного перерыва.

"Сегодня с 00.00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива", – заявил топ-менеджер сети, пожелавший остаться неназванным. Об этом сообщает enkorr.ua.

По словам представителя Glusco, возобновление работы стало возможным после урегулирования в судебном порядке.

"Не исключено, что возобновление работы связано со скорым завершением процесса смены собственника сети и исчезновением таким образом с повестки дня политической составляющей", – заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Однако спустя несколько часов после начала работы Glusco прекратила продажу бензинов и дизельного топлива. Сеть автозаправочных станций продолжила реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах.

Напомним, 11 марта Служба безопасности (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) провели обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная фискальная служба Украины в рамках дела сети АЗС Glusco наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из России. Общая сумма арестованных активов превышает 700 млн грн.

В частности, в марте налоговая милиция разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС Glusco.

Должностные лица нескольких компаний, организовали незаконную схему по ввозу из РФ нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.