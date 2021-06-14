Дело АЗС Glusco: в Украине арестовали корпоративные права группы компаний на 700 млн грн

Государственная фискальная служба Украины в рамках дела сети АЗС Glusco наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из России. Общая сумма арестованных активов превышает 700 млн грн.

"На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен", – отметили в ГФС. Об этом свидетельствует публикация Государственной фискальной службы в Facebook.

В частности, в марте налоговая милиция разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС Glusco.

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Должностные лица нескольких компаний, организовали незаконную схему по ввозу из РФ нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели "Евро 4". В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя "Евро 5".

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций. Были обнаружены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей) общей стоимостью более 3️50 млн гривен.

Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 компаний в части общих учредителей, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.

Глава ГФС Вадим Мельник заявил, что служба продолжает системную борьбу с "теневой экономикой и незаконным оборотом подакцизных товаров.

"В то время как продолжается война на востоке Украины, а государство борется с эпидемией, некоторые бизнесмены позволяют себе уклоняться от уплаты налогов в крупных размерах, нарушать законодательство и торговать с агрессором – это вообще недопустимо", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Служба безопасности (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) провели обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.