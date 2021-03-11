Силовики устроили масштабную спецоперацию на связанных с Медведчуком АЗС

В Украине Служба безопасности (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГСН) проводят обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Речь о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком", – рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах. Силовики вскрыли масштабную схему реализации "серого" топлива".

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн, передает пресс-служба СБУ. Уголовное производство начали по статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 209 (Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов),

ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление подакцизных товаров).

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах", – сообщают в СБУ.

Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Об обысках также сообщило издание enkorr со ссылкой на слова сотрудника в центральном офисе компании. "У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник. По его словам, между силовиками и сотрудниками были конфликты, которые доходили до физических стычек.

Бывший нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко также добавил, что компанию связывают с Медведчуком. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО "Глуско Ритейл" (ЕГРПО 24812228), с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина" (ЕГРПОУ 40428668) и подконтрольных ООО "ТРАНСНАФТА ОЙЛ", ООО "Агентство Трайтон Сервис Украина" (ЕГРПОУ 32432896), ООО "АНВИТРЕЙД" (ЕГРПОУ 39898416), ООО "АНВИТРЕЙД ПЛЮС" (ЕГРПОУ 43072513), ООО "ТЕФИН" (ЕГРПОУ 38914278), ООО "Авиационная топливная заправочная компания" (ЕГРПОУ 33354582), ООО "ЛЮНЕР" (ЕГРПОУ 39902394), ООО "ДЕЙЛЕР" (код ЕГРПОУ 41179550), ООО "НПФ ПОРТ" (ЕГРПОУ 21566556), ООО "МТК "ЛОГИСТИК ЭНД ОЙЛ" (ЕГРПОУ 38005288), ООО "ОПТИМУС ЭЛ ПИ ДЖИ" (ЕГРПОУ 42989255), ООО "ФРАГРАНТ" (ЕГРПОУ 42805477), ООО "МАРСТРЕЙД" (ЕГРПОУ 42806774), ООО "ОДИНОЙЛ" (ЕГРПОУ 42967734), ООО "ДИВИТОЙЛ" (ЕГРПОУ 42967928), ООО "Эрифия" (ЕГРПОУ 43573542), ООО "ДАЙТЕРИЯ" (ЕГРПОУ 43587340), ООО "ОПТИМУС ВАН ГАЗ" (ЕГРПОУ 43592937), ООО "ГАЗГПРО ЛОГИСТИК" (ЕГРПОУ 43748420), ООО "Ясун ТРАНС 27" (ЕГРПОУ 40440397) и "FELINA DEVELOPMENT LP".

Силовикам разрешено изъять документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др.

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