В Украине ожидается подорожание квартир: когда цены на жилье начнут расти

Эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего, на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

Видео дня

В частности, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, в феврале не прогнозируется существенных изменений на рынке недвижимости, передает 24 канал. Чего не скажешь за март и апрель.

"Возможные изменения начнутся в конце марта-начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно вырасти. Первичный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на нем больше и покупатель будет находиться в большем ожидании", – рассказал он.

При этом Пита подчеркнул: на вторичном рынке количество предложений заметно снизилось. Что может привести к дефициту предложения в определенных сегментах.

Сколько стоит "квадрат" в Киеве

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последний месяц снизилась более, чем на 1 000 грн – с 50 773 грн до 49 598 грн. За период же с 1 августа 2022 года по 30 января 2023-го цена опустилась еще ниже – почти на 4 000 грн, с 53 280 грн 49 598 грн.

Чаще всего же, по данным аналитиков M2bomber, встречается цена в 44 200 грн – таких объявлений 8,9%. Реже всего – по 0,1%:

7 800 грн;

114 400 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!