В Украине подорожал овощ из "борщевого набора", но это не предел: как изменилась стоимость

Цена на морковь в Украине резко возросла из-за сокращения предложения на рынке. Сейчас ее стоимость примерно на 17% выше, чем в конце недели.

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При этом цены на овощ еще могут вырасти в дальнейшем. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Пока местные производители предлагают на продажу морковь по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели. Нынешняя стоимость примерно в 2,2 раза выше, чем в конце января 2022 года.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего подорожания моркови. Это связано с тем, что качественной продукции в хранилищах осталось очень мало, а постоянные перебои с электроснабжением негативно влияют на качество. По словам самих производителей, запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона.

Как сообщалось ранее, в Украине держатся рекордно высокие цены на яйца, однако в дальнейшем их стоимость будет постепенно снижаться. В ближайшие два месяца цены упадут на 10-15%, а после Пасхи (начало апреля) удешевление будет составлять 35-40%.

Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, поэтому следует ожидать удешевления яиц. Об этом рассказала OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине за 11 месяцев полномасштабной войны цена борща выросла на 21,22%. Из продуктов больше всего увеличилась стоимость мяса (+63,67%).

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