В Украине значительно изменится стоимость яиц: когда и как пересчитают цены

В Украине держатся рекордно высокие цены на яйца, однако в дальнейшем их стоимость будет постепенно снижаться. В ближайшие два месяца цены упадут на 10-15%, а после Пасхи (начало апреля) удешевление будет составлять аж 35-40%.

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Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, поэтому следует ожидать удешевления яиц. Об этом рассказала OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

"Так как поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, то в ближайшие два месяца цена на яйца может снизиться, однако не так несущественно, как хотелось бы: на 10-15%. Более существенно снижение цены будет наблюдаться после Пасхи, которая будет в начала апреля этого года. Тогда в силу вступят сразу 2 фактора: увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшение спроса населения после Пасхальных праздников. Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35-40% ниже текущей цены", – сказала специалист.

Сейчас десяток яиц "Наседка" стоит в среднем 74,2 грн, что на 5 коп. превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 74,15 грн. А вот яйца "Ясенсвит" выросли в цене почти на пол гривни – с 73,7 до 74,15 грн.

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов цены на яйца "Наседка" установились на уровне (за десяток):

Novus – 74,19 грн;

Auchan – 74,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожал в Украине и картофель. На 19 января килограмм розовой стоил в среднем 13,9 грн. Это почти на 3 грн. превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 11,01 грн.

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