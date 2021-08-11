В Украине открылись магазины российской сети: в СНБО говорили, что это невозможно

В Никополе и Павлограде Днепропетровской области открылись российские супермаркеты Mere. Ранее такую возможность отрицали в Совете национальной безопасности и обороны.

О запуске торговых точек LIGA.net сообщил бывший директор по развитию этой сети в Украине Артем Хоменко. Он отметил, что компания планирует открыть еще 40 супермаркетов в нашей стране.

Такие планы у Mere до конца 2021 года. А в ближайшее время новые супермаркеты должны появиться в Киевской и все в той же Днепропетровской областях.

В то же время Хоменко отметил, что уже не имеет никакого отношения к компании, однако он знаком с ее планами.

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Еще в середине секретарь СНБО Алексей Данилов заверял, что выход на украинский рынок сети Mere невозможен.

Также тогда он пригрозил "быстрыми мерами" местным властям, если те будут давать какие-либо преференции российскому бизнесу.

Кроме того, Данилов отмечал, что попытка запуститься в Украине является спецоперацией российских спецслужб. По словам секретаря СНБО, торговую сеть намерены использовать для достижения политических целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года под санкции СНБО попала сеть "Спортмастер", которую называют российской.