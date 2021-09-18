В Украине некоторые города могут остаться без газа из-за маневра РФ: в Минэнерго рассказали, кто под угрозой

Россия значительно сократила поставки газа в Европы. В результате голубого топлива, который продается в ЕС, может хватить не на всех. В результате некоторые украинские города, например, Мариуполь, имеют все шансы остаться без газа.

Об этом советница министра энергетики Лана Зеркаль написала для издание ЕП. По ее словам, чтобы не лишиться газа, Украине придется перенастраивать свою газотранспортную систему.

При этом по ее словам ситуацию все еще можно исправить. "Северный поток-2" достроен, но до сих пор не запущен. А сертификация продлится до конца года или даже весны 2022-го. Пока не запущен новый газопровод, РФ не может справится без украинской газотранспортной системы.

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"Здесь критически важно не забыть пройденные уроки. Нам нужно понимать, что именно дает нам шанс на победу и какие достижения нам нужно будет защитить. Первое – поддержка союзников. Соглашение между Вашингтоном и Берлином, которую в Украине многие назвали "предательством", на самом деле дает рычаги влияния Америке. Этой зимой мы сможем увидеть ее эффективность. Второе – проведены реформы. Мы боремся, потому что украинский рынок газа соответствует европейским правилам, мы провели успешный анбандлинг и теперь с европейцами на одной стороне фронта", – написала Зеркаль.

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