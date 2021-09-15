В "Нафтогазе" раскрыли замысел Кремля: РФ взвинтила цены на газ, США уже должны ввести санкции

Россия пытается добиться от ЕС беспрепятственного запуска "Северного потока-2" и изменения условий поставок газа. Для этого российский "Газпром" ограничил поставки, что привело к историческому росту цен до 800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский. "Цена на газ формируется по принципу биржи: спрос-предложение. Также есть несколько продуктов: сутки на сутки, сутки наперед, месяц наперед. Соответственно, разная цена газа. "Газпром" же хочет вернуть систему долгосрочных контрактов, чтобы влиять на политическую ситуацию на Европейском континенте", – пояснил Билявский.

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Также, по его словам, Россия уже использует газ как инструмент влияния, фактически как оружие, потому у США есть достаточно оснований, чтобы ввести санкции.

По словам Билявского, цены на газ в Европе опосредованно влияют и на экономическую ситуацию в Украине, ведь 30% природного газа для наших потребностей импортируется из ЕС. Этот газ потребляют промышленные предприятия, потому себестоимость их продукции может вырасти.

"Стоит ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти", – говорит эксперт.

В то же время Билявский подчеркивает, что украинский потребителей сейчас защищен от влияния этих колебаний рынка. Ведь цена для бытовых потребителей и теплокоммунэнерго – фиксированная.

Как ранее писал OBOZREVATEL, биржевые цены на газ в ЕС обновили очередной исторический рекорд – $810 за тыс. куб. м. Это уже третий рекорд со вчерашнего дня. Накануне цена газа в Европе впервые в истории поднималась сначала до $727, а потом и до $755. Еще на прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах была ниже почти на $100 за тыс. "кубов". Эта цена влияет на стоимость газа и в Украине, но большинство украинцев не ощутит подорожания газа.