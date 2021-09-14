Польша нацелилась на полный отказ от газа из России: когда и как заменят "Газпром"

Польша собирается полностью отказаться от поставок газа из России уже к 2023 году. С этого года Варшава не станет продлевать контракт с "Газпромом". Сделать это планируют с помощью газопровода Baltic Pipe – "трубы", которая позволит качать голубое топливо в Польшу из Норвегии через Данию.

При этом потребление газа в Польше будет только расти. Но власти страны решительно настроены обойтись без российского топлива, заявил Euractiv уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Амбициозный план Польши будет воплощен при соблюдении нескольких условий:

Baltic Pipe полностью включится в работу с 1 октября 2022 года;

польский газовый оператор Gaz-System достроит интерконнекторы в соседние страны;

будут поставки сжиженного газа из США и Катара. Они возможны благодаря работе LNG-терминала в Свиноуйсьце.

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Все этом позволит Польше покупать "необходимый для экономики объем газа у других источников, но не у России", объяснил Наимский.

Наличие других источников голубого топлива – важное условие, ведь Польше понадобится много газа, чтобы уменьшить потребление угля. "Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого", - подсчитал Наимский.

Кроме того, Польша планирует стать настоящим газовым хабом и продавать топливо в соседние страны.

Нынешнее потребление газа в Польше – коло 15 млрд куб. м в год. Треть этого газа Польша добывает на своей территории, две трети – импортирует. Если же, как спрогнозировал Наимский, до 2030 года Польша увеличит потребление на 50%, ей понадобится уже около 20 млрд "кубов" газа в год.

У "Газпрома" Польша может покупать до 10,2 млрд кубометров газа в год, такое предельное количество прописано в контракте. Однако фактически страна закупает меньше – по данным "Газпрома", это примерно 6,5 млрд куб. м в год.

Газопровод Baltic Pipe должен соединить газовые месторождения Норвегии с Данией и Польшей. В Балтийском море уже ведутся работы по его укладке. Проект также включает в себя расширение польской газотранспортной системы – для возможных поставок норвежского газа в соседние с Польшей страны.

Идея построить Baltic Pipe появилась еще 20 лет назад – в 2001 году. До конца 2021 года планируют проложить 275 км трубопровода по дну Балтики.

В целом газопровод позиционируется как чисто европейская альтернатива уже достроенному, но пока не запущенному "Северному потоку-2". Российский газопровод тоже проходит по дну Балтийского моря, соединяя РФ и Германию. Его запланированная мощность в пять раз выше, чем у Baltic Pipe – 55 млрд куб. м газа в год против 10 млрд.

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