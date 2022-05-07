В Украине арестованы счета "дочки" подконтрольного Кремлю "Росатома": на них была "круглая" сумма

В Украине наложен арест на банковские счета дочерней компании "Росатома" в Киеве – "Росатом Восточная Европа". На счетах находилось более 3 млн грн – они переданы Агентству по розыску и управлению активами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. "Учредителем "Росатом Восточная Европа" с долей 99,9% является компания-резидент РФ, который на 100% принадлежит ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс". Последний на 100% принадлежит государственной корпорации атомной энергии "Росатом", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили: таким образом, конечным бенефициарным владельцем "Росатом Восточная Европа" является государственная структура, подконтрольная правительству РФ. "А потому есть значительный риск в принятии решений ее руководством в ущерб государственной безопасности Украины", – подчеркнули правоохранители.

Видео дня

Со своей стороны, власти Львова собираются национализировать около 80 предприятий, зарегистрированных на территории города и полностью или частично принадлежащих россиянам. В частности, речь идет о Львовском автобусном заводе (ЛАЗ).

"Этот завод еще с 90-х годов принадлежит россиянам. Это огромная территория близко к центру города, которая может стать базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Дорожная карта уже готова. Ждем решений Кабмина и СНБО", – отметил мэр города Андрей Садовый.

Напомним, закон о национализации определяет порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Закон определяет, что национализировать будут имущество компаний и граждан:

поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины;

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории России в период действия военного положения в Украине.

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.

Ренее OBOZREVATEL сообщал, что Государственное бюро расследований на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружило 191 пустой вагон, принадлежащий России. Их решили национализировать.