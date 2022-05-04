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Будут работать против врага: Украина национализирует около 200 российских вагонов

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Украина национализирует около 200 российских вагонов

Государственное бюро расследований (ГБР) на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружило 191 пустой вагон, принадлежащий России. Их решили национализировать.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро. Там отметили: таким образом имущество агрессора будет работать против него самого.

"Работники Теруправления ГБР Хмельницкого на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружили 191 вагон, принадлежащий субъектам Российской Федерации. Все выявленные активы и товары передаются областным военным администрациям для распоряжения и передачи на нужды Вооруженных Сил Украины! Имущество врага теперь будет работать против него!", – говорится в сообщении.

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Ранее же Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило о планах национализировать 1 552 вагона, принадлежащих российским и беларусским компаниям. По состоянию же на начало апреля 2022 года, БЭБ уже инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан, на более чем 468 млн грн. В частности, остановлена возможность вывоза в Россию 45 вагонов глинозема, общим весом более 3 тысяч тонн.

Кроме того, следователи ГБР и пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины:

  • 8 российских грузовых судов;

  • 2 танкеров.

Суда находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. До вторжения они были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная. Теперь они будут национализированы и начнут работать в интересах украинской экономики и Вооруженных Сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".