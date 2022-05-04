Во Львове нашли 80 российских компаний: что с ними сделают

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Вся информация о них уже передана в военную администрацию. Власти же города намерены национализировать эти предприятия.

Об этом у себя в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил: недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, "чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу".

При этом Садовый рассказал, что уже предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ). После национализации на территории завода город, по его словам, построит муниципальный индустриальный парк.

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"Этот завод еще с 90-х годов принадлежит россиянам. Это огромная территория близко к центру города, которая может стать базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Дорожная карта уже готова. Ждем решений Кабмина и СНБО", – отметил он.

Напомним, закон о национализации определяет порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Закон определяет, что национализировать будут имущество компаний и граждан:

поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины;

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории России в период действия военного положения в Украине.

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружило 191 пустой вагон, принадлежащий России. Их решили национализировать.