В Украине будут национализировать имущество россиян и коллаборантов – принят закон

В Верховной Раде одобрили законопроект №7169. Он определяет порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины.

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп и первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Закон определяет, что национализировать будут имущество компаний и граждан:

поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины;

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории России в период действия военного положения в Украине.

Видео дня

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют все российские ж/д вагоны, которые остались на территории страны. В "Укрзалізниці" подсчитали, что это более чем 15 000 тыс. вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.

Ранее в БЭБ уже инициировали процесс национализации 29 вагонов-цистерн для транспортировки горюче-смазочных материалов. Общая стоимость составляет более 35 млн грн.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!