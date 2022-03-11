В США запретят русскую водку и морепродукты

США больше не будут закупать у России не только нефть, но и алкоголь, бриллианты, а также морепродукты. То есть, например, в Штатах больше нельзя будет купить водку российского производства и российскую красную икру.

Об этом заявил президент США Джо Байден. Озвученные им меры вводятся для привлечения России к ответственности за военное нападение на Украину.

Подробностей американский президент пока не озвучил. Однако он добавил, что США отправят Украине гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, США первыми в мире с 8 марта ввели эмбарго на российскую нефть. Этот шаг, скорее, символический – на американском рынке доля российских энергоресурсов составляет всего 7-8%.

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Тем не менее некоторые страны уже последовали примеру США.

Австралия перестанет импортировать российскую нефть с 25 апреля – к этой дате будут доставлены все закупленные ранее объемы, новые заказы остановлены с 11 марта;

Канада отказалась импортировать российскую нефть. Запрет распространится и на ввоз продуктов переработки нефти (например, авиационного или автомобильного топлива) из РФ.

ЕС – главный потребитель российской нефти и газа – пока лишь рассматривает планы снижения импорта энергоресурсов. Великобритания при этом заявила об отказе от российской нефти уже до конца года.

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