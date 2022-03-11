В санкционный список Британии попали 386 российских депутатов

Великобритания расширила персональные санкции против россиян на 386 депутатов Госдумы. Это те парламентарии, которые проголосовали за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Среди ограничений – запреты на поездки и замораживание активов.

О расширении санкционного списка сообщается на сайте британского правительства. Отмечается, что такое решение депутатов дало Кремлю "повод" развязать полномасштабную войны против Украины.

"Мы нацелены на всех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину и кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим закручивать гайки российской экономике", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, целом под британские санкции попали уже более 800 физических и юридических лиц из России. С 10 марта в их число входят олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска.

В результате введенных санкций в России реальный курс доллара взлетел в три раза, его запретили покупать в обменниках. Кроме того, из страны ушли сотни крупнейших международных компаний

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