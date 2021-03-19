В Сенате озвучили ультиматум Байдену: требуют ввести санкции против "Северного потока-2"
Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она позволяет завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Он сообщил, что будет блокировать утверждение Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США и других кандидатов на посты в Госдепартаменте, пока Белый дом не введет санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта.
Об этом сообщается на сайте сенатора. "Я задерживаю их назначение до тех пор, пока администрация не сделает больше по "Северному потоку-2", – заявил Круз.
Затем сенатор призвал своих коллег-демократов призвать администрацию Байдена сделать больше, чтобы остановить "Северный поток-2". "Я думаю, что администрация Байдена совершает большую и ненужную ошибку. Они делают это, потому что хотят хорошо играть с Германией. И это здорово, играть хорошо с Германией по 50 другим вещам. Но нет никаких причин давать Путину огромные сверхдоходы и делать Европу зависимой от его энергии. И поэтому я хочу призвать своих коллег использовать все имеющиеся у вас возможности, чтобы убедить администрацию Байдена прекратить играть в игры, следовать закону и остановить этот трубопровод", – добавил Круз.
Тед Круз и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против газопровода. Он добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Не так давно Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введенные предыдущей администрацией.
Напомним, в Госдепе США предупредили, что компании, вовлеченные к строительству "Северного потока-2", попадут под американские санкции и должны немедленно прекратить работы. Газопровод назвали геополитическим проектом РФ, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Госдепартамент отслеживает всех причастных к проекту и будет вводить против них санкции. Трубопровод, отмечает госсекретарь США Энтони Блинкен, является российским геополитическим проектом.
Посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что все еще не поздно остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Также он отметил, что никакая пакетная сделка не может гарантировать безопасность Украины, Польши и других демократических стран в регионе, если она будет завершена.