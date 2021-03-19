В Сенате озвучили ультиматум Байдену: требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она позволяет завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Он сообщил, что будет блокировать утверждение Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США и других кандидатов на посты в Госдепартаменте, пока Белый дом не введет санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта.

Об этом сообщается на сайте сенатора. "Я задерживаю их назначение до тех пор, пока администрация не сделает больше по "Северному потоку-2", – заявил Круз.

Затем сенатор призвал своих коллег-демократов призвать администрацию Байдена сделать больше, чтобы остановить "Северный поток-2". "Я думаю, что администрация Байдена совершает большую и ненужную ошибку. Они делают это, потому что хотят хорошо играть с Германией. И это здорово, играть хорошо с Германией по 50 другим вещам. Но нет никаких причин давать Путину огромные сверхдоходы и делать Европу зависимой от его энергии. И поэтому я хочу призвать своих коллег использовать все имеющиеся у вас возможности, чтобы убедить администрацию Байдена прекратить играть в игры, следовать закону и остановить этот трубопровод", – добавил Круз.

Тед Круз и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против газопровода. Он добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Не так давно Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введенные предыдущей администрацией.

Напомним, в Госдепе США предупредили, что компании, вовлеченные к строительству "Северного потока-2", попадут под американские санкции и должны немедленно прекратить работы. Газопровод назвали геополитическим проектом РФ, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности.

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