В России резко вырос курс доллара, а акции местных компаний летят вниз

Курс доллара в России вырос после обращения главарей "ЛНР" и "ДНР" к президенту России Владимиру Путину признать независимость "республик". Стоимость американской валюты достигла 79 руб./долл. Это максимум почти за месяц – последний раз рубль падал так низко в конце января, на фоне обеспокоенности Запада военными провокациями Кремля. Российские фондовые индексы и акции крупных компаний из РФ тоже обвалились и глубоко ушли в красную зону.

Рубль резко упал непосредственно после обращений Пушилина и Пасечника, свидетельствуют данные Московской биржи. Объявление о том, что Путин начал заседание Совета безопасности РФ по ситуации на Донбассе, не успокоило валютный рынок, доллар и евро в России продолжили расти. Евро стоил 90 рублей.

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Кроме того, серьезно просели акции российских компаний – индекс РТС (индикатор фондового рынка России) упал на 11,6%. Индекс Московской биржи опустился на 9,2%.

Не лучше обстоят дела и у крупных российских компаний. Акции Сбербанка России упали на 17,8%, соцсети VK – на 18,3%, "Яндекса" – на 10,7%, а "Газпрома" – на 10,8% (данные на 17:55).

Остальные компании из "топа" Мосбиржи тоже показывают спад. В среднем акции теряют в цене около 9,5%.

На стоимость акций влияет не только геополитическая ситуация в целом, но угроза введения жестких санкций против РФ в случае открытого нападения на Украину. Например, по данным Reuters, администрация американского президента Джо Байдена уже подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает в себя запрет финучреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, для членов НАТО самой мощной мерой против России были бы санкции США, которые могут лишить российские госбанки доллара. Это подтвердили российские руководители, банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, специализирующиеся по санкциям. Также заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх заверил, что цена вторжения для России будет "огромной как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире".