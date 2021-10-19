Откуда берется курс доллара в Украине: что нужно знать о цене гривни

Курс валют — это стоимость валюты одной страны в валютах других стран. Он определяет, например, сколько гривен стоит один доллар.

Операции по покупке и продаже безналичного доллара за гривню между банками проводятся на специальном рынке – это валютный межбанковский рынок, или просто межбанк. К самой системе имеют доступ все те банки, которые получили лицензию Национального банка Украины (НБУ) на осуществление валютных операций.

Межбанк функционирует лишь в рабочие банковские дни. В основном расписание выглядит таким образом: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 17:00.

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НБУ ежедневно рассчитывает официальный курс гривни к доллару, основываясь на рыночных котировках. При этом гривневые курсы других валют пересчитываются или основываясь на их биржевых котировках к доллару или же на основе официальных нацкотировках американской валюты.

Стоит указать, что курс Нацбанка применяется при бухгалтерском учете сделок с иностранными валютами и служит в первую очередь для определения величины отчислений по налогам и сборам.

Используются данные о сделках на межбанке и операциях по купле-продаже валют с участием самого Нацбанка. НБУ — центробанк, ответственный не только за уровень инфляции, но и за стабильность курса гривни.

Он может оказывать влияние на величину официального курса, например, путем проведения интервенций с запросом лучшего курса и организации валютных аукционов. Интервенция — покупка или продажа нацвалюты центробанком (он же НБУ) для ее поддержания или же ослабления на внешнем рынке.

Отметим, на формирование курса гривни к доллару влияет много факторов. Среди них: рост или падение цен на мировых торговых площадках, политические отношения с государствами-соседями (здесь вопрос упирается в экспорт), девальвация курса валют в странах-партнерах. Также повлиять могут и сезонные факторы, в частности, праздники (в эти периоды украинцы тратят иностранную валюту и скупают гривни).

Курс доллара ежедневно публикуется на официальном сайте Нацбанка. Там же можно посмотреть и курсы всех остальных валют.

Колебания курса зависят от сезона. Своих максимальных точек американская валюта достигает в зимний период, а летом она стремится к минимуму. Так, обычно лучший курс для покупки – конец весны и середина лета.

У курса было несколько периодов в истории, когда был зафиксирован значимый рост. В августе 1998-го гривня обесценилась почти в три раза и стоила чуть более 5 грн/$ на протяжении 10 лет. В 2008 году весь мир столкнулся с финансовым кризисом. Именно из-за него курс гривни взлетел с 5,1 до 8 грн/$.

Примерно на таком уровне он продержался до 2014 года. После побега из страны зимой четвертого президента Виктора Януковича гривня подорожала уже до 10 грн/$.

2015-й стал для курса гривни одним из самых тяжелых. Стоимость выросла до новой рекордной отметки — более 30 грн/$. За этот год гривня обесценилась в полтора раза. В 2016 году украинская валюта девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

После этого украинская валюта несколько укрепилась. В 2018 году курс гривни вырос на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.