Администрация американского президента Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает в себя запрет финучреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков, сообщили три человека, знакомые с этим вопросом. Ограничения могут ввести в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Штаты также будут использовать свой самый мощный инструмент санкций в отношении определенных российских граждан и компаний, включив их в список "особо обозначенных граждан" (SDN). Это фактически исключит их из банковской системы США, запретив торговлю с американцами и заморозит активы в Штатах, сообщает Reuters.

Отметим, в списках SDN перечислены отдельные лица, группы и организации, такие как террористы и наркоторговцы. В совокупности такие лица и компании называются "специально назначенными гражданами" или "SDN". Их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело.

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Сейчас в санкционный список США уже входит больше 300 российских компаний. В основном это "дочки", которые работают в оккупированном РФ Крыму.

Источники говорят, что пакет санкций может измениться и в последнюю минуту, так что неясно, кто точно станет мишенью. Однако они считают возможными целями ведущие российские банки, включая ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк.

Штаты также могут нанести существенный удар по банкам, лишив операций в долларах. Это может быть серьезным ударом, так как большая часть мировой торговли осуществляется именно в этой валюте.

Член Совета национальной безопасности США Питер Харрелл заявил ранее, что "жестокие финансовые санкции" были частью стратегии, направленной на то, чтобы нанести ущерб экономике России, но "пощадить ее граждан". "Цель финансовых санкций на самом деле состоит в том, чтобы иметь краткосрочные расходы для России, вызвать отток капитала, инфляцию, заставить российский центральный банк оказать финансовую помощь своим банкам", – сказал Харрелл.

На брифинге в пятницу, 18 февраля, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх заявил журналистам, что цена вторжения для России будет "огромной как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире".

Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза хотят ввести санкции против 27 граждан России, если президент РФ Владимир Путин решится на полномасштабное нападение на Украину. При этом в Польше создали расширенный список, в который были включены 55 россиян.

По словам двух информированных лиц, предложение о расширении санкционного списка сделала дипломатическая служба ЕС, сообщает Financial Times. Меры могут быть приняты в случае вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что предварительный список будет уточняться с учетом какой-то конкретной ситуации. Сейчас имена не называются.

Хотя, следует предположить, что люди из санкционного списка – окружение Путина или российские олигархи. Дело в том, что в западных СМИ неоднократно сообщалось о том, что власти рассматривают возможность введения ограничений против них. Как говорится в материале агентства Reuters, новый пакет санкций США может включать ограничения против конкретных российских миллиардеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, для членов НАТО самой мощной мерой против России были бы санкции США, которые могут лишить российские госбанки доллара. Это подтвердили российские руководители, банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, специализирующиеся по санкциям.