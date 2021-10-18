В "Приват24" произошел сбой: что случилось

В работе приложения ПриватБанка "Приват24" произошел сбой. В результате этого в течение некоторого времени его пользователи не могли авторизоваться в программе. По состоянию на 13:55 18 октября работа системы полностью восстановлена.

По словам прес-секретаря банка Олега Серги, которые приводит РБК-Украина, сбой был вызван техническими причинами. При этом он отметил, что система не работала в течение очень краткого времени.

В последнее время клиенты ПриватБанка стали часто жаловаться на действия учреждения. К примеру, украинцы не понимают, почему после попытки перевода денег банк заставляет их подтверждать свою личность, а также доказывать легальное происхождение находящихся на карте денег.

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В самом же учреждении уверяют, что эти действия являются полностью законными. А применяются они с целью борьбы с мошенниками и отмыванием средств.

Также участились жалобы на работу банкоматов банка. Клиенты сообщают, что запрошенные суммы с их карт списываются, а деньги либо не выдаются вовсе, либо не в полном объеме.

В самом ПриватБанке заявляют о готовности возмещения ущерба, но предупреждают: ждать придется минимум сутки. А те клиенты, кто использовал для снятия денег с "приватовских" банкоматов карты других банков, срок ожидания может быть дольше.

По словам одной из клиенток ПриватБанка, ей было отказано в продлении карты после истечения ее срока действия – несмотря не только на долгое сотрудничество, но и на ее законопослушность и добропорядочность. При этом причину таких действий, по ее словам, в банке называть отказались.

В самом же Привате заявили, что этот вопрос был рассмотрен профильными специалистами и по результату с женщиной "была проведена обратная связь с предоставлением информации". Другими словами, разъяснять свои действия в банке отказались.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ПриватБанк продаст коллекторам долги украинцев на более, чем 700 млн грн. Участникам рынка будет предложен портфель в более 90 тыс. "безнадежных" кредитов.