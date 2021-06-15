В Крыму начали массово жаловаться на качество воды: фильтры не выдерживают

В оккупированном Крыму местные жители начали массово жаловаться на качество питьевой воды. Фильтры по очистке не выдерживают нагрузки и их приходится менять чаще.

В поисках выхода из ситуации люди вынуждены покупать бутилированную воду или воду в уличных водоматах. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Через фильтр. Ну, во всяком случае я пью кипяченую. И готовлю на этой воде, и чай ставлю на этой воде из фильтра. Конечно, пенсионерам это не так-то и дешево, но что же поделать, не попьешь же из-под крана, все равно она недостаточно очищена, это же понятно, хоть она и хлорированная. Особенно учитывая, откуда она сейчас берется: уже неизвестно откуда. Поэтому ее надо очищать. Люди ставят и более мощные фильтры, но на это тоже нужны деньги", – сообщила пенсионерка из Симферополя.

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"Мы поставили фильтр, потому что из-под крана пить невозможно. Есть разные, мы выбрали по бюджету где-то средней ценовой категории. Где-то тысяч восемнадцать-двадцать рублей (около 6750 гривен). У нас с учетом еще того, что насос, поэтому такая цена. Откладывали где-то месяца четыре", – отметила молодая мама.

Многие из опрошенных крымчан покупают бутилированную воду: очищенную питьевую или минеральную.

"Я ее раз в месяц примерно покупаю. Ну, летом чаще. Ну как: я попробовал, нормальная. Она чистая, сладкая. Для моего семейного бюджета это приемлемо. До 200 рублей (65 гривен) за емкость воды, 20 литров в месяц – это немного. Она вся, в принципе, очищенная, единственное, что какая-то горькая, какая-то – нет", – заявил симферополец.

"Сейчас подорожала вода, в последнее время около 60-66 рублей (22,5-25 гривен) за пять литров. Конечно, для ребенка еще можно, а если всем пить, то это очень затратно финансово. Она лучше, по крайней мере, чем водопроводная. Но есть вкусовые такие качества, не совсем комфортные для питья. Не помню какой марки, что мы купили – как из-под крана. Ребенку полностью используем для приготовления и питья, а себе только пьем и фильтрованную берем для приготовления", – сказала мама маленького ребенка.

В Ялте тем временем начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".

В сети появилось очередное фото с последствиями засухи в Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.