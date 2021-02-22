В Крыму решили жаловаться Путину на водную проблему: жители протестуют

В Ялте активисты собирают подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители аннексированного Россией Крыма опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Сбор подписей стартовал несколько дней назад, активисты в соцсетях призывают горожан принять свое участие. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сколько уже набралось подписей, активисты пока сказать не могут. По их словам, сбор проходит на разных площадках и еще не завершен. Участники инициативной группы уверены, что от этого зависят их здоровье и безопасность.

Сообщается, что сбор подписей продлится до конца февраля, после чего все они будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию. Местные жители не хотят допустить строительства опреснительного завода в Ялте.

Опасения людей основаны на информации Министерства ЖКХ Крыма, которую они получили в ответ на свой запрос. Там утверждают, что в крымском Совмине рассматривают возможность морской воды, опресненной по технологии обратного осмоса, в том числе и для питьевых нужд.

"В соответствии с поручением правительства России Советом министров Крыма прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды на территории Ялты с целью восполнения дефицита питьевой воды. Проведена работа с рядом компетентных организаций по выполнению укрупненного расчета строительства сооружений опреснительной станции производительностью 20 тысяч кубометров в сутки с получением питьевой воды", – говорится в документе за подписью первого замминистра Стэллы Демидюк.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020-го заявлял, что строительство опреснителей в Крыму достаточно дорогое удовольствие. При этом это неэффективно для широкого применения.

Ранее "Глава Госсовета" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов сообщал, что полуостров не нуждается в воде из Украины, потому что она может не отвечать нормам и быть вредна для людей.

До аннексии Крыма Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после оккупации подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В водохранилищах аннексированного Россией Крыма продолжает снижаться уровень запасов воды. Местные "власти" заявили, что на полуострове проводятся работы по увеличению объёмов добычи подземных вод.