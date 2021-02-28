В Крыму заявили о полном высыхании двух водохранилищ

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища. Уровень воды в них прошел отметку "мертвый объем".

Это следует из данных о наполняемости водохранилищ полуострова. Их обнародовало подконтрольное РФ так называемое министерство ЖКХ, передает "Крым.Реалии".

По данным ведомства на 26 февраля 2021 года, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Несмотря на обильные снежные осадки, за последний месяц воды в них так и не прибавилось.

При этом приближается к "мертвому объему" и Балановское водохранилище. Помимо него, к началу февраля, согласно мониторингу министерства, наиболее близкими к этой отметке были также Тайганское и Партизанское.

Отмечается, что в январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств тоже провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ полуострова. Согласно данным мониторинга, площадь водохранилищ в Крыму за последний год существенно уменьшилась.

Глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов признал, что Симферополь практически полностью снабжается водой за счет подземных источников. А на прошлой неделе из-за вододефицита Ялта и Алушта перешли на подачу воды по графику.

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