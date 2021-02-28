В Крыму заявили о полном высыхании двух водохранилищ
Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища. Уровень воды в них прошел отметку "мертвый объем".
Это следует из данных о наполняемости водохранилищ полуострова. Их обнародовало подконтрольное РФ так называемое министерство ЖКХ, передает "Крым.Реалии".
По данным ведомства на 26 февраля 2021 года, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Несмотря на обильные снежные осадки, за последний месяц воды в них так и не прибавилось.
При этом приближается к "мертвому объему" и Балановское водохранилище. Помимо него, к началу февраля, согласно мониторингу министерства, наиболее близкими к этой отметке были также Тайганское и Партизанское.
Отмечается, что в январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств тоже провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ полуострова. Согласно данным мониторинга, площадь водохранилищ в Крыму за последний год существенно уменьшилась.
Глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов признал, что Симферополь практически полностью снабжается водой за счет подземных источников. А на прошлой неделе из-за вододефицита Ялта и Алушта перешли на подачу воды по графику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети появилось очередное фото с последствиями засухи в оккупированном РФ Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.
Так называемые власти Крыма признали, что снегопады не помогут наполнить Симферопольское водохранилище.
Тем временем Бахчисарайское водохранилище на полуострове тоже превратилось в пустыню.
В целом почти за год в Крыму исчезли минимум десять рек, а другие водоемы тоже истощены и оказались на грани исчезновения. Вододефицит на полуострове показали на карте.