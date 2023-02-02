В компании Жеваго вскрыли масштабную схему: миллиардер из "батальона Монако" недоплатил 2 млрд налогов

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" миллиардера Константина Жеваго (стал героем расследования журналистов "батальон Монако" о политиках и бизнесменах, которые во время полномасштабной войны ведут шикарный образ жизни в Монако) недоплатил 2 млрд грн налогов. Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении главному бухгалтеру предприятия.

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Комбинат входит в состав группы компаний Ferrexpo, которой владеет миллиардер. Как стало известно из публикации БЭБ, в течение трех лет (с 2018-го до 2021-го) официальные документы подделывали. Меняли данные о зарплатах, информацию об использовании месторождений железных руд.

"Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет почти 2 млрд грн", – говорится в публикации.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, Бюро экономической безопасности устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений.

Отметим, Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, международный ордер он получил в 2021 году. Государственное бюро расследований заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищениях и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

Во Франции олигарха арестовали на фоне более масштабных усилий наших властей по очищению экономики, в которой доминируют олигархи.

По версии Forbes Украина, состояние Жеваго в 2021 году насчитывало 2,4 млрд долларов. А в 2022 году издание оценило его в 1,4 млрд долларов.

Как известно, Жеваго 48 лет. Он контролирует зарегистрированного в Лондоне производителя железных окатышей Ferrexpo. Миллиардера задержали 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Франции. Бизнесмен пытался оспорить правомерность задержания, однако в итоге согласился пройти вместе с представителями компетентных органов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ряд стратегических предприятий переходит в собственность государства. Речь идет о предприятиях, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. В частности, "Укрнафте", "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗе". Президент Владимир Зеленский заверил, что это пойдет на пользу украинской армии.

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