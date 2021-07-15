ГБР заявило о международном розыске олигарха Жеваго Интерполом, у миллиардера отрицают

В международный розыск Интерпола по запросу Государственного бюро расследований объявлено народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов. В ГБР конкретное имя не назвали, однако известно, что речь идет о миллиардере Константине Жеваго, совладельце горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит". Впрочем, пресс-служба Жеваго отрицает это.

Сообщение о розыске экс-политика появилось на официальном сайте ГБР в четверг, 15 июля. Пресс-служба уточнила, что указанному бывшему депутату Верховной Рады 27 сентября 2019 года объявили о подозрении (заочно).

"Он, как бывший владелец банка "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

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В итоге оффшорная компания не выполнила договорные обязательства.

"Иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", – напомнили в ГБР.

На сообщение отреагировал юридический офис Жеваго, заявив, что ГБР действительно подало запрос в Интерпол о розыске. Однако, утверждает пресс-служба миллиардера, Интерпол еще рассматривает дело и окончательного решения пока не принято. Комментарий был опубликован "Интерфакс-Украина".

Ситуацию у Жеваго назвали "продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя".

По словам пресс-службы и адвокатов экс-нардепа, пока никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола якобы нет.

"Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения", – добавила пресс-служба.

Напомним, что согласно рейтинга журнала "Forbes Україна" за 2020 год Жеваго стал третьим в перечне самых богатых украинцев ($2,4 млрд). Первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд, а вторую – Виктор Пинчук ($2,5 млрд).

Как писал OBOZREVATEL, недавно Хозяйственный суд Киевской области стал на сторону Национального банка Украины в его иске к ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль". Таким образом, единый имущественный комплекс, оборудование, инвентарь, транспортные средства ТЭЦ, которую связывают с миллиардером Константином Жеваго, суд передал НБУ.