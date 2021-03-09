В "ЕС" заявили, что Прикарпатье на "Великому будівництві" вероятно понесло убытки в сотни миллионов

Строительная компания ООО "ПБС", которая входит в орбиту украинского бизнесмена Александра Шевченко, на дорожных подрядах в рамках так называемого "Великого будівництва" существенно завышала расценки на материалы и работы.

Только на 5 контрактах строительства дорог на Прикарпатье, которые проанализировали эксперты инициативе CoST Ukraine, владельцы Буковеля нанесли возможных убытков бюджету на сумму 374 миллиона гривен. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", в которой приняли участие депутаты из "Европейской солидарности", рассказала эксперт, член волонтерского десанта Минобороны 2014 – 2016 гг. Нелли Стельмах.

"Мы исследовали вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области и увидели, что доля компании ООО "ПБС" в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении в три раза. Если мы видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания "ПБС", в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда компания ПБС получила более 34% средств публичных договоров. Это то, что отражено в системе "Прозорро"", – рассказала експертка.

"Мы видим 18 млрд общий бюджет закупок через систему "Прозорро", 6,2 миллиарда получила компания "ПБС". Компания "ПБС" также получила первую позицию еще в некоторых регионах, включая Закарпатскую область, где она в прошлом году получила примерно 19% суммы контрактов от общей суммы закупок", – отметила Стельмах.

Она пояснила, что по исследованиям общественного объединения CoST Ukraine, которое изучает именно дорожное строительство, пока цены на материальные ресурсы почти не выросли, а по некоторым позициям даже упали.

"Но если мы сравним контракты, которые указаны в системе "Прозорро" в 2019 и 2020 годах, мы видим, что некоторые позиции выросли в два с половиной – три раза. Если мы сравниваем договор 2019 года и договор 2020 года, мы видим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раз, а щиты опалубки почти в 3 раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте – это 18 млн гривен. Если бы наше государство покупало за этих 18 млн гривен кислородные концентраторы, которые очень нужны Ивано-Франковской области, мы могли бы купить где-то 600 концентраторов", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что средняя стоимость текущего среднего ремонта километра дорог в Украине в 2020 году составила 11 млн 193 тыс гривен.

"Если мы возьмем контракты "ПБС" в Ивано-Франковской области и увидим средневзвешенную цену, то цена компании "ПБС" больше на 1 млн и почти 200 000. То есть средневзвешенная цена километра составляет 12 млн 296 тыс. А таких километров более 300", – сказала эксперт.

"Для государства и для Ивано-Франковской области это очень большая сумма", – отметила Нелли Стельмах.

"Вы увидели сегодня пример на 5 договорах, которые мы исследовали. Эти исследования продолжатся и в дальнейшем. Сейчас Шевченко идет по 87 избирательному округу и тоже баллотируется в ВРУ. Если такие люди будут становиться депутатами ВРУ, то тогда у меня как участника войны, ветерана, вопрос, за что мы тогда воюем. Уж не за безопасность ли и жизнь наших граждан? Если брать пример, который мы привели сегодня, точно не за безопасность", – говорит депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник войны с Россией Александр Погребиский.