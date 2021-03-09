В "ЕС" заявили, что Прикарпатье на "Великому будівництві" вероятно понесло убытки в сотни миллионов

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Рынки и компании
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Прикарпатье претерпело возможные убытки бюджета на сумму 374 млн грн в результате деятельности компании 'ПБС'

Строительная компания ООО "ПБС", которая входит в орбиту украинского бизнесмена Александра Шевченко, на дорожных подрядах в рамках так называемого "Великого будівництва" существенно завышала расценки на материалы и работы.

Только на 5 контрактах строительства дорог на Прикарпатье, которые проанализировали эксперты инициативе CoST Ukraine, владельцы Буковеля нанесли возможных убытков бюджету на сумму 374 миллиона гривен. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", в которой приняли участие депутаты из "Европейской солидарности", рассказала эксперт, член волонтерского десанта Минобороны 2014 – 2016 гг. Нелли Стельмах.

"Мы исследовали вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области и увидели, что доля компании ООО "ПБС" в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении в три раза. Если мы видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания "ПБС", в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда компания ПБС получила более 34% средств публичных договоров. Это то, что отражено в системе "Прозорро"", – рассказала експертка.

Нелли Стельмах рассказала об ущербе, нанесенном Прикарпатью на строительстве дорог

"Мы видим 18 млрд общий бюджет закупок через систему "Прозорро", 6,2 миллиарда получила компания "ПБС". Компания "ПБС" также получила первую позицию еще в некоторых регионах, включая Закарпатскую область, где она в прошлом году получила примерно 19% суммы контрактов от общей суммы закупок", – отметила Стельмах.

Доля компании ООО "ПБС" в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в процентном отношении в три раза

Она пояснила, что по исследованиям общественного объединения CoST Ukraine, которое изучает именно дорожное строительство, пока цены на материальные ресурсы почти не выросли, а по некоторым позициям даже упали.

Цены на материальные ресурсы почти не выросли, а по некоторым позициям даже упали.

"Но если мы сравним контракты, которые указаны в системе "Прозорро" в 2019 и 2020 годах, мы видим, что некоторые позиции выросли в два с половиной – три раза. Если мы сравниваем договор 2019 года и договор 2020 года, мы видим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раз, а щиты опалубки почти в 3 раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте – это 18 млн гривен. Если бы наше государство покупало за этих 18 млн гривен кислородные концентраторы, которые очень нужны Ивано-Франковской области, мы могли бы купить где-то 600 концентраторов", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что средняя стоимость текущего среднего ремонта километра дорог в Украине в 2020 году составила 11 млн 193 тыс гривен.

"Если мы возьмем контракты "ПБС" в Ивано-Франковской области и увидим средневзвешенную цену, то цена компании "ПБС" больше на 1 млн и почти 200 000. То есть средневзвешенная цена километра составляет 12 млн 296 тыс. А таких километров более 300", – сказала эксперт.

"Для государства и для Ивано-Франковской области это очень большая сумма", – отметила Нелли Стельмах.

Погребиский отметил, что такие люди как Шевченко не могут баллотироваться в ВРУ

"Вы увидели сегодня пример на 5 договорах, которые мы исследовали. Эти исследования продолжатся и в дальнейшем. Сейчас Шевченко идет по 87 избирательному округу и тоже баллотируется в ВРУ. Если такие люди будут становиться депутатами ВРУ, то тогда у меня как участника войны, ветерана, вопрос, за что мы тогда воюем. Уж не за безопасность ли и жизнь наших граждан? Если брать пример, который мы привели сегодня, точно не за безопасность", – говорит депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник войны с Россией Александр Погребиский.

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