В 'Электротяжмаше' заявили, что полностью ликвидируют долги по зарплатам

На ГП "Электротяжмаш" за два дня полностью выплатят все задолженности по заработным платам – руководству удалось найти 40 млн грн дополнительного финансирования.

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества. Как отметил и.о. генерального директора "Электротяжмаш" Виктор Бусько, необходимые средства поступят на счета предприятия уже 1 марта и будут в полном обьеме выплачены сотрудникам компании.

"Мы находимся на финальном этапе вывода "Электротяжмаша" из кризиса, уже вскоре подобные проблемы навсегда исчезнут с предприятия", – отметил Бусько.

Сообщается, что в ближайшее время "ЭТМ" получит 300 млн грн благодаря реструктуризации задолженностей, а также оплате экспортных поставок продукции.

Также более 300 млн грн принесет индексация контракта с "Укргидроэнерго" по обновлению агрегатов электростанций, которая финансируется ЕБРР. Так, на Каневской ГЭС недавно был введен в эксплуатацию новый агрегат стоимостью 50 млн грн.

"ЭТМ" также проходит сертификацию "Укрзалізниці", чтобы впервые за 5 лет принять участие в программе модернизации и обновления подвижного состава.

"ГП "Электротяжмаш" – ведущее государственное предприятие по разработке и производству турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока.