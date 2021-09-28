'Укрзалізниця' захотела провести тендер на 75 млн гривен с нарушением условий

"Укрзалізниця" захотела закупить болтов с гайками и шайбами на сумму 75 миллионов гривен с нарушением условий. В частности, компания без видимых причин дисквалифицировала одних участников тендера, а других – допустила к финальной части.

"УЗ постоянно фигурирует в скандалах, касающихся нарушений во время проведения тендеров. Фигуранты преимущественно одни и те же. Ведь они не меняются на протяжении многих лет. Таким образом в системе функционирует коррупционная тендерная вертикаль из руководителей среднего уровня", – сообщил аналитик "Топливной ассоциации Украины" Андрей Дорошенко. Об этом свидетельствует его блог на "Цензор.НЕТ".

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На участие в соответствующем тендере отзывались четыре компании – ООО "Украинская промышленная группа ЛТД", ООО "Завод "Диалог", ООО "МС "Трейд Украина" и ЧП "Аконтис-ДС". Однако после рассмотрения документов остались только первые две.

"В объяснении тендерного комитета говорится, что якобы компании не соответствовали оформлению тендерной документации. Мы проанализировали тех, кого допустили к участию в тендере и нашли несоответствия в оформленной документации" – заявил Дорошенко.

К примеру, по его словам, документы допущенного к торгам ООО "Завод" Диалог" не сопровождаются обеспечением тендерного предложения. Также завод не предоставил гарантии производителя, по качеству продукции которую он предлагает.

Другой участник ООО "Украинская промышленная группа ЛТД" предлагает к поставке продукцию, изготовленную ранее полученной рекомендации к серийному производству. В 2019 году УЗ по такой причине отказывала ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" в участии в торгах.

"Председатель тендерного комитета "Укрзалізниці" Шергин тогда дисквалифицировал Дружковский завод, а сейчас почему-то это не считает аргументом... Шергин достаточно влиятельная фигура в структуре "Укрзалізниці". Журналисты из проекта "Украл" констатируют, что по их подсчетам Шергин является фигурантом 20 схем, где с его подписью состоялся "распил" 479 миллионов гривен", – резюмировал Дорошенко.

Напомним, что "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" потратит 3,9 млн гривен на поиск нового руководства. В частности, филиал "Центр сервисного обеспечения" заключил соответствующие соглашения с компанией "Экзекьютив Серч Юкрейн".

По результатам тендеров УЗ подберут кандидатуры председателя, его заместителей и членов правления за 2 млн гривен. Также отберут кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета за 1,9 млн гривен.