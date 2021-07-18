"Укрзалізниця" потеряла 8 млрд грн из-за коррупции: в ВСК раскрыли детали

Украинская компания "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.

Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина в своем Facebook. "Могу одобрительно оценить работу НАБУ за последний месяц. После того, как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзалізниці". И таки не зря. Убытки "Укрзалізниці" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год", – написала она.

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Гришина отметила, что 8 млрд грн в год – это 666 млн грн в месяц, 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. "Коррупция на железной дороге идет онлайн, так противодействие должно быть зеркальной. Задача правоохранителей – пресечь не преступление, а предотвратить повторения схем. Они одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", – подытожила депутат.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" планирует передать в аренду 11 вокзалов. При этом процесс может растянуться от одного до трех лет. Первые помещения компания передаст в аренду уже в июне.

"Аренда площадей на вокзалах не отрицает концессию. Потому, что концессия будет требовать дополнительного времени, чтобы ее подготовить. Наши ожидания – это, минимум, год, реалистично это два, а может даже три года", – заявил и.о. главы "Укрзалізниці" Иван Юрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев заявил, что две главные проблемы "Укрзалізниці" – это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.