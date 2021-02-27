В Украине за сутки COVID-19 заболели более 500 детей
По состоянию на утро 27 февраля в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 1 342 016 человек. За минувшие сутки прирост новых зараженных составил – 8 172. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
От болезни скончались 25 893 (+151) пациентов, при этом выздоровели 1 168 321 (+4766). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 806 человек. Осуществлено тестирований в сутки – 78 040 (в частности методом ПЦР – 35714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 6 881 688.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 580 случаев;
Винницкая область – 694 случая;
Волынская область – 182 случая;
Днепропетровская область – 323 случая;
Донецкая область – 167 случаев;
Житомирская область – 506 случаев;
Закарпатская область – 621 случай;
Запорожская область – 166 случаев;
Ивано-Франковская область – 892 случая;
Киевская область – 447 случаев;
Кировоградская область – 63 случая;
Луганская область – 33 случая;
Львовская область – 696 случаев;
Николаевская область – 219 случаев;
Одесская область – 263 случая;
Полтавская область – 151 случай;
Ривненская область – 142 случая;
Сумская область – 120 случаев;
Тернопольская область – 247 случаев;
Харьковская область – 402 случая;
Херсонская область – 43 случая;
Хмельницкая область – 272 случая;
Черкасская область – 116 случаев;
Черновицкая область – 670 случаев;
Черниговская область – 157 случаев.
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