В Украине за сутки COVID-19 заболели более 500 детей

По состоянию на утро 27 февраля в Украине коронавирусом (COVID-19) заразились 1 342 016 человек. За минувшие сутки прирост новых зараженных составил – 8 172. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

От болезни скончались 25 893 (+151) пациентов, при этом выздоровели 1 168 321 (+4766). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 806 человек. Осуществлено тестирований в сутки – 78 040 (в частности методом ПЦР – 35714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 6 881 688.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 580 случаев;

Винницкая область – 694 случая;

Волынская область – 182 случая;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 506 случаев;

Закарпатская область – 621 случай;

Запорожская область – 166 случаев;

Ивано-Франковская область – 892 случая;

Киевская область – 447 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 696 случаев;

Николаевская область – 219 случаев;

Одесская область – 263 случая;

Полтавская область – 151 случай;

Ривненская область – 142 случая;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 402 случая;

Херсонская область – 43 случая;

Хмельницкая область – 272 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 670 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются лечиться от коронавируса.