"Укрзалізниця" находится в кризисе: министр инфраструктуры поддержал увольнение Юрика и назвал следующие шаги

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что он поддерживает увольнение из должности и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика. При этом глава министерства отметил: предприятие находится в наиболее "острой фазе" за все годы его существование.

"Мы поддерживаем решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. Председателя правления АО "Укрзалізниця" – корпоративная система в компании должна быть сохранена. Управленческий кризис в АО "Укрзалізниця" находится в самой острый фазе за все годы независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", – написал Кубраков на своей официальной странице в Facebook.

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Следующие шаги:

кризисным менеджером (временным) станет Александр Камышин;

при Министерстве инфраструктуры создадут Антикризисный штаб "Укрзалізниця";

через несколько месяцев Наблюдательный совет предложит Кабмину кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления;

Среди главных новшеств:

повышение тарифов на грузовые перевозки;

закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";

привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

закупка новых поездов и локомотивов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Юрик сам написал заявление об увольнении. При этом в Набсовете заявили, что благодарны ему за работу.

Компания "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.

Народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев заявил, что две главные проблемы "Укрзалізниці" – это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.