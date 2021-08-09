"Укрзалізниця" находится в кризисе: министр инфраструктуры поддержал увольнение Юрика и назвал следующие шаги
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что он поддерживает увольнение из должности и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика. При этом глава министерства отметил: предприятие находится в наиболее "острой фазе" за все годы его существование.
"Мы поддерживаем решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. Председателя правления АО "Укрзалізниця" – корпоративная система в компании должна быть сохранена. Управленческий кризис в АО "Укрзалізниця" находится в самой острый фазе за все годы независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", – написал Кубраков на своей официальной странице в Facebook.
Следующие шаги:
кризисным менеджером (временным) станет Александр Камышин;
при Министерстве инфраструктуры создадут Антикризисный штаб "Укрзалізниця";
через несколько месяцев Наблюдательный совет предложит Кабмину кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления;
Среди главных новшеств:
повышение тарифов на грузовые перевозки;
закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";
привлечение на украинский рынок международных инвесторов;
закупка новых поездов и локомотивов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Юрик сам написал заявление об увольнении. При этом в Набсовете заявили, что благодарны ему за работу.
Компания "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.
Народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев заявил, что две главные проблемы "Укрзалізниці" – это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.