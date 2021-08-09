Глава "Укрзалізниці" уволился: принято решение

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" принял решение отправить Ивана Юрика, главу правления предприятия, в отставку. Его место займет Александр Камышин.

Об этом говорится на официальном сайте компании. "За выходные 7-8 августа Наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности. Иван Юрик продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы", – говорится в заявлении.

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Александра Камишина назначили новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021-го или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше. Камышин ранее работал инвестиционным директором СКМ.

"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентный способ, как это определено Уставом "Укрзалізниці", продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должно быть завершено уже на этой неделе", – говорится на сайте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания "Укрзалізниця" потеряла из-за коррупции в закупках 8 млрд грн в 2020 году. Это стало известно после проведения аналитической работы НАБУ.

Народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев заявил, что две главные проблемы "Укрзалізниці" – это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.