Украинцам предрекли скачок цен на недвижимость: что подорожает

В Украине эксперты прогнозируют, что 2021 году пригородное жилье может ощутимо подорожать.

"Что касается ценовой динамики, то пригородное жилье может подорожать в зависимости от локации, формата и качества строительства на 15-20%", – заявил руководитель проекта Park Lake City Олег Перегинец. Об этом сообщает "Сегодня".

По его словам, по итогам января-февраля на первичном рынке пригорода в некоторых наиболее востребованных у покупателей объектах цены уже были пересмотрены в сторону увеличения.

Он добавил, что средний рост за два месяца составил около 4%.

"Ближе к концу марта на рынке ожидается существенное оживление: по сравнению с последней частью декабря 2020 года, спрос может вырасти до 5%. Вместе с тем пиковые показатели активности на рынке первичного жилья ожидаются в течение последующих 3-4 месяцев: в мае – первой половине июня спроса на качественные объекты может превысить 25% от декабрьских показателей", – резюмировал Перегинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021-м банки собираются выделить на ипотеку в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом году.

Дешевую ипотеку обещают и власть, и банкиры. Цель: дать возможность каждому работающему купить жилье по ставке в 10%.