Украинцам изменят порядок возврата депозитов в случае банкротства банка: обнародован документ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует сократить сроки начала возмещения по банковским депозитам. Это станет возможным благодаря полной автоматизации этого процесса.

Соответствующий проект решения исполнительной дирекции ФГВФЛ обнародован для обсуждения на сайте Фонда. Как говорится в пояснительной записке к документу, его разработка вызвана потребностью в сокращении сроков передачи и обработки информации о вкладчиках неплатежеспособного банка для возможности сокращения сроков начала выплат возмещений Фондом.

Добиться этого планируют путем общей диджитализации работ по формированию Общего реестра вкладчиков и обработки данных о каждом из них. Подпись документов тоже будет производиться в электронном виде.

Кроме того, проектом документа исключается необходимость индивидуального обращения в Фонд тех украинцев, которые вследствие их неявки не получили средства в течение срока выплат по части Общего реестра. Однако такая потребность сохраняется для наследников вкладчиков и вкладчиков, реквизиты которых в Общем реестре отличные от реквизитов их документов.

Также Фонд считает необходимым изменить процедуру возврата вкладов лицам в возрасте от 14 до 16 лет. Для такой категории лиц она ничем не будет отличаться от общего порядка возврата денег для всех остальных вкладчиков.

Все заинтересованные лица могут подключиться к обсуждению проекта данного регуляторного акта на официальном сайте ФГВФЛ. Сделать это можно до 27 мая включительно.

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