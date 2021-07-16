Украинский бренд водки возглавил мировой рейтинг крепких напитков: кто оказался лучше всех

Из-за пандемии COVID-19 на общем мировом рынке в 2020 году снизились все показатели промышленности. Темпы роста из-за понесенных убытков замедлили даже лидеры алкогольной индустрии, а кое-кто из них и вовсе показал отрицательную динамику. Но несмотря на пессимистичные глобальные тренды, украинская компания Nemiroff сумела всех удивить прочностью своих позиций и силой характера. Сегодня она уверенно покоряет рынки разных стран мира и нацелена исключительно на рост.

Авторитетная отраслевая компания The International Wine and Spirits Research (IWSR) признала бренд Nemiroff из Украины лидером ТОП-100 международных компаний по скорости роста в 2020 году. Таким образом этот украинский алкогольный бренд не только опередил вошедшие в рейтинг 16 водочных международных брендов, но и оставил позади производителей других крепких напитков: рома, джина, виски и текилы. Nemiroff стал самым быстрорастущим по официальным данным глобальным брендом, который представляет нашу страну на мировой арене лучшего алкоголя.

Согласно статистическим данным IWSR Drinks, в 2020 году общий мировой рынок крепкого алкоголя снизился на 169,9 миллиона 9-литровых ящиков. Эксперты объясняют подобное падение чрезмерным давлением, которому во время пандемии подверглась промышленность, ограничением работы и закрытием многих предприятий. Кроме того, свою роль сыграл и беспрецедентный упадок туристической сферы.

В процессе анализа общего состояния рынка крепких напитков мира, в IWSR выявили, что показатели упали с 41,3% до 41% в 2020 году по сравнению с 2018-м. Казалось бы, разница невелика, но с учетом того факта, что до событий пандемии рынок уверенно шел вверх, падение можно назвать очень значительным. Для сравнения приведем показатели алкогольных марок 2016 года: тогда они закрепились на уровне 32,7%.

В настоящее время водка продолжает удерживать значительную долю в категории крепких напитков. Так, в 2020 году на первые позиции выходят напитки премиум-класса, спрос на которые растет на постоянных и на новых рынках. Своеобразную эпоху Возрождения переживают вкусовые (ароматизированные) водки, потребители же, согласно опросам, обращают особое внимание на натуральность составляющих, уникальность вкуса и многолетние традиции.

150-летняя история Nemiroff, постоянное внедрение инноваций в производство, высочайшие требования к качеству, поиск новых вкусов позволяют украинскому бренду не только удерживать лидерство на международном рынке, но и опережать конкурентов даже в сложные кризисные времена. Рост показателей Nemiroff приблизительно на 20% в 2020 году ‒ самое убедительное доказательство прочных позиций бренда и любви к нему жителей пяти континентов.

Основным конкурентом водки Nemiroff в рейтинге стала водка Tito's Handmade с показателями роста 15,1%, которая заняла второе место, а третье место занял виски Fireball Cinnamon с 13,1%.

По мнению генерального директора Nemiroff Юрия Сорочинского, повышение продаж бренда объясняется способностью компании быстро адаптироваться, выходя на новые рынки, сильными маркетинговыми инициативами и новыми смелыми продуктами.

Стратегическое партнерство с Coca-Cola HBC по дистрибуции, прогнозирующее покорение новых рынков и достижение новых высот, также усиливает авторитет и прочность компании.

Первенство в рейтинге ТОП-100 IWSR ‒ далеко не единственное достижение Nemiroff. Так, недавно бренд получил статус "Vodka Brand Champion 2021", благодаря чему заслужил звание водочного бренда №1 в мире по версии The Spirits Business.

Пример бренда Nemiroff ‒ важное доказательство того, что качественная продукция удерживает высокие позиции даже в трудные времена, а временные испытания ‒ это прекрасная возможность открывать новые горизонты, демонстрируя гибкость и силу характера.