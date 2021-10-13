Украинская земля будет дорожать: как изменится цена
Цена гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине каждый год будет расти на 7-10%. На данный момент заключили 29493 сделки в рамках рынка земли, как свидетельствуют данные Минагрополитики.
"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я основываюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет более 10 тыс. евро", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщает "Интерфакс".
По словам главы министерства, средняя цена одного гектара земли составила 43,8 тыс. грн, но она учитывает стоимость в столичном регионе. А там в среднем гектар стоит 240 тыс. грн, и эту землю не планируют в дальнейшем использовать для сельскохозяйственных нужд.
"Если мы говорим о средневзвешенной цене для товарно-сельскохозяйственного производства, то речь идет о цене 32,86 тыс. грн, а для ведения личного селянского хозяйства – 33 тыс. грн за га. За 100 дней видим увеличение ценообразования в среднем на 11,4%", – сказал Лещенко.Как продать и купить землю?
Электронная аукционная система Прозорро.Продажи объявила о проведении торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельскохозяйственного назначения, а также продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения. Так, победителем земельных торгов становится участник, который во время аукциона (будет три раунда) предложил самую высокую цену.Кто и какую землю может купить или арендовать?
арендовать землю – физические или юридические лица любую площадь и любые земучастки;
покупать землю сельхозназначения – до 2024 году лишь украинцы и только физлица (не более 100 га в одни руки);
покупать другие земли – физические или юридические лица с учетом ограничений Кодекса;
Важно помнить, что для заключения сделки с покупателем нужна проверка нотариуса. Он обязан подтвердить личность покупателя, уточнить, не превышены ли лимиты на владение землей и т.д.
Расчет возможен только в безналичной форме. К тому же покупателю придется документально подтвердить происхождение средств.
OBOZREVATEL ранее писал о том, что:
в Украине уже в 2026-2027 годах за гектар земли будут предлагать $5 тыс. (133 тыс. грн). Одна из причин прогнозируемого роста цен – покупка земли может стать альтернативой инвестициям в квартиры.
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков. Это могут сделать в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности у одного человека.