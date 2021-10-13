Украинская земля будет дорожать: как изменится цена

Цена гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине каждый год будет расти на 7-10%. На данный момент заключили 29493 сделки в рамках рынка земли, как свидетельствуют данные Минагрополитики.

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я основываюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет более 10 тыс. евро", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщает "Интерфакс".

По словам главы министерства, средняя цена одного гектара земли составила 43,8 тыс. грн, но она учитывает стоимость в столичном регионе. А там в среднем гектар стоит 240 тыс. грн, и эту землю не планируют в дальнейшем использовать для сельскохозяйственных нужд.

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"Если мы говорим о средневзвешенной цене для товарно-сельскохозяйственного производства, то речь идет о цене 32,86 тыс. грн, а для ведения личного селянского хозяйства – 33 тыс. грн за га. За 100 дней видим увеличение ценообразования в среднем на 11,4%", – сказал Лещенко.

Электронная аукционная система Прозорро.Продажи объявила о проведении торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельскохозяйственного назначения, а также продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения. Так, победителем земельных торгов становится участник, который во время аукциона (будет три раунда) предложил самую высокую цену.

арендовать землю – физические или юридические лица любую площадь и любые земучастки;

покупать землю сельхозназначения – до 2024 году лишь украинцы и только физлица (не более 100 га в одни руки);

покупать другие земли – физические или юридические лица с учетом ограничений Кодекса;

Важно помнить, что для заключения сделки с покупателем нужна проверка нотариуса. Он обязан подтвердить личность покупателя, уточнить, не превышены ли лимиты на владение землей и т.д.

Расчет возможен только в безналичной форме. К тому же покупателю придется документально подтвердить происхождение средств.

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