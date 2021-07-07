Украина введет санкции против Беларуси: Кабмин принял решение
Кабинет министров утвердит санкции, которые против Беларуси введет Совет национальной безопасности и обороны. После об ограничениях должны проинформировать ЕС и США.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 7 июля. Сам список ограничений утвердит СНБО. Они коснутся физических лиц.
Что в документе:
Кабмин предложит СНБО ввести санкции;
ограничения разработают СБУ, НБУ, органы центральной власти;
после введения ограничений о них проинформируют США и ЕС.
Напомним, 21 июня ЕС утвердил введение четвертого пакета санкций против Беларуси, которые коснутся 78 физических и 8 юридических лиц, входящих в подчинение диктатора Александра Лукашенко. В этот раз речь не идет только лишь об элите в окружении самопровозглашенного правителя Республики, но и служащих государственной системы.
В тот же день санкции против Беларуси расширили также США и Канада. Соединенные Штаты ввели санкции против 16 граждан и 6 правоохранительных организаций, а власти Канады – в отношении 17 физических лиц и 5 организаций.
Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о введении нового пакета санкций против действующего режима в Беларуси и Александра Лукашенко. Решение о мерах воздействия примут 27 глав МИД стран Евросоюза во время очередного заседания в Люксембурге, 21 июня. Политик отметил, что на этот раз антибелорусские санкции максимально "сожмут кольцо" вокруг экономики страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 июня послы Евросоюза одобрили введение секторальных санкций против Беларуси. Они нанесут удар по таким секторам, как нефтяная, калийная, банковская, табачная и надзорные технологии;
Решение о введении санкции против лиц и организаций в Беларуси 16 июня поддержали послы стран Евросоюза. Причина – принудительная посадка рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.