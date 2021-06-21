Министр иностранных дел Германии заявил о неизбежности новых санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о введении нового пакета санкций против действующего режима в Беларуси и диктатора Александра Лукашенко. Решение о мерах воздействия примут 27 глав МИД стран Евросоюза во время очередного заседания в Люксембурге, 21 июня.

Об этом немецкий политик заявил в интервью газете Die Welt. Маас заметил, что на этот раз антибелорусские санкции максимально "сожмут кольцо" вокруг экономики страны.

"Мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. И мы должны лишить правительство в Минске возможности привлекать средства в ЕС путем выпуска государственных облигаций", – рассказал министр.

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Он добавил, что предыдущий блок санкций от Запада был направлен на ближайший круг лиц Лукашенко, на этот раз в Люксембурге предусмотрят запреты, которые коснутся целого комплекса промышленности и экспортной продукции, составляющие львиную долю ВВП Беларуси.

"Запреты будут внедрены в госпредприятия Беларуси, включая калийные удобрения, которые являются основным белорусским экспортным товаром, а также ограничения на табак, нефть и связанные с нефтью продукты", – указал Маас.

Издание dpa, ссылаясь на высокопоставленного министра в ЕС, который предпочел остаться анонимом, сообщило, что на встречу в Люксембурге в понедельник могли вынести список, ограничивающий импорт из Беларуси даже калийной соли, но его не успели юридически оформить.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 3 июня США ввели жесткие санкции в отношении ближайшего окружения самопровозглашенного президента Лукашенко. Теперь американским гражданам будет запрещено участвовать в сделках с крупнейшими прибыльными организациями, их имуществом или интересами в собственности. Также приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белорусью.