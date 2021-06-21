В ЕС утвердили четвертый пакет санкций против Беларуси: все, что известно

Евросоюз в течение нескольких минут принял и одобрил введение четвертого пакета санкций против Беларуси. Они коснутся 78 физических и 8 юридических лиц, входящих в подчинение диктатора Александра Лукашенко.

Об этом у себя в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк. Он отметил, что в этот раз речь не идет только лишь об элите в окружении самопровозглашенного правителя Республики, но и служащих государственной системы.

"Это ректоры университетов, судьи, прокуроры, руководящий состав военных и даже полицейские", – написал Юзвяк.

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Представитель СМИ добавил, что полный перечень санкций по Беларуси и конкретные аспекты экономики страны, которых они коснутся, будут опубликованы в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о готовности внедрять финальный пакет санкций против Беларуси, который будет направлен на послабление репрессивного режима непризнанного президента Александра Лукашенко.