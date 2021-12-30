Украина сократила производство макаронов и муки – производители еды грозят вообще закрыть предприятия

В Украине уменьшилось производство макаронов. В июле-ноябре 2021 года было выпущено на 8% меньше продукта по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Также на 9% было уменьшено производство муки. В то же время ряд пищевых предприятий многих отраслей могут вообще прекратить работу – всему виной высокие цены на газ.

Об сокращении производства макарон и муки сообщает UkrAgroConsult. Отмечается: меньше в стране стали производить и других продуктов переработки зерна. В частности:

хлеба и хлебобулочных изделий – на 1%;

отрубей – на 7%,

кормов – на 4%.

Круп производить стали больше

В то же время производство круп за указанный период в Украине выросло. Среди прочего:

круп и муки грубого помола из мягкой пшеницы и полбы произвели на 7% больше;

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круп и муки грубого помола из овса, кукурузы, риса, ячменя и других зерновых культур – на 9%,

риса полуобрушенного, обрушенного или дробленного – на 3%.

Украина может прекратить производить еду

В Украине могут закрыться молочные заводы, птицефабрики, пекарни, сахарозаводы и другие предприятия. Как сообщают представили этих отраслей и эксперты, угроза для производства заключается в дорогом газе. По их словам, при предложенных поставщиками ценах на газ в 59,63 грн/куб себестоимость килограмма мяса птицы, например, вырастет с 6,4 до 14 грн.

В зимний период сельское хозяйство и пищевая промышленность понесут серьезные убытки из-за цен на энергоресурсы в стране, рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич "ГолосUA". Его слова подтвердил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов" Сергей Карпенко во время пресс-конференции.

"В первую очередь убытки понесут тепличные комбинаты и хозяйства, которые выращивают в зимний период овощи. Прогнозируют, что 80% таких домохозяйств или приостановят, или вообще перестанут заниматься овощеводством в этом году", – говорит Томич.

В свою очередь, Карпенко уточнил, что в Украине уже закрылись более 20 фабрик по производству яиц и 10 – по производству мяса птицы. По его словам, в начале 2020 года доля газа в себестоимости 1 кг мяса птицы составляла 1,6 грн. В начале 2021-го год она выросла до 2,11 грн, а к декабрю этого года составила уже 6,4 грн. По производителям бьют не только напрямую не цены на газ, но и рост стоимости кормов.

Больше всего остановка производства грозит небольшим предприятиям по производству птицы и яиц. Сейчас Украина экспортирует 30-40% этих продуктов. Но если цены вырастут из-за газа, отечественный экспорт может стать неконкурентоспособным, что ударит уже по всем производителям.

Ранее в "Союзе молочных предприятий Украины" заявили, что если в январе 2021 года цена газа составляла 4,9 грн/кубометр, то на январь 2022-го поставщики установили цену в 59-62 грн/куб.

"В структуре собственности производства молочных продуктов доля энергоносителей будет составлять более 25%. Это приведет к глубокому экономическому кризису молочной промышленности, которая и так переживает нелегкие времена... Поставки газа по данной цене сделают невозможной работу молокоперерабатывающих предприятий и приведут к их остановке", – подчеркнули в объединении.

Производители молокопродуктов также сетуют на невозможность покрыть траты на газ за счет повышения цен на свою продукцию. Причин существует две:

низкая покупательная способность населения;

отказ торговых сетей переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты.

Кроме того, в Украине ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Причина – все те же высокие цены на газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.